В Нижнем Тагиле полиция задержала автовора по кличке «Красная шапочка»

В Нижнем Тагиле сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в массовом повреждении машин.

Напомним, в отдел полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» поступил ряд обращений автовладельцев с жалобами на неизвестных, которые в ночное время разбивали окна машин, припаркованных во дворе на Тагилстрое, и обворовывали их.

«По всем обращениям граждан сотрудники уголовного розыска организовали проверку в целях установления обстоятельств случившегося и лиц, причастных к противоправным деяниям. Сотрудники уголовного розыска тщательно изучили записи с камер видеонаблюдения в местах, где были совершены преступления, также просмотрены камеры АПК “Безопасный город”, на которых оказался запечатлён злоумышленник. В ряде случаев он был одет в спортивный костюм и приметную красную шапку», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Сотрудники задержали Дмитрия Л. проживающего в Тагилстроевском районе, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу и мошенничество в районе железнодорожного вокзала. Молодой человек признался в причастности к повреждению автомобилей, пояснив, что таким способом хотел заработать. Он искал в припаркованных во дворах автомобилях деньги, а также вещи, представляющие материальную ценность. Сотрудники полиции изъяли у задержанного часть похищенных вещей, в том числе портмоне с банковскими картами и травматический пистолет. Принимаются меры к изъятию музыкальной колонки.

В настоящее время дознавателем отдела полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ по факту хищения денежных средств из отечественного автомобиля на улице Балакинской. Установлено более 20 эпизодов повреждения им транспортных средств, по всем фактам возбуждено административное производство по ст. 7.17 КоАП РФ (умышленное повреждение чужого имущества).