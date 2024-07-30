В Нижнем Тагиле автовладельцы страдают от вора по кличке «Красная шапочка» (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле на Тагилстрое завёлся автовор по кличке «Красная шапочка». За последние дни в отделение полиции № 19 поступило семь заявлений от автовладельцев, пострадавших от рук неустановленного злоумышленника.

На видео с камер наблюдения видно, как неизвестный в красном головном уборе подходит к «Газели» и дёргает за дверные ручки. Далее он садится на велосипед и едет к следующей машине. Как рассказал АН «Между строк» читатель, за неделю пострадало около 30 автомобилей. Злоумышленники достают из машин банковские карточки и деньги.

«В полицию обратились семь жителей микрорайона Тагилстрой с сообщениями о повреждении автомобилей, припаркованных в ночное время во дворе дома. По всем фактам сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 19 МУ МВД России “Нижнетагильское” проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося и лица, причастные к совершённым противоправным деяниям. По результатам проверки будет принято обоснованное решение», — рассказали сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».