В Нижнем Тагиле полиция выясняет происхождение таинственных записок с просьбой о помощи

Жители Выи стали находить в местных магазинах записки с призывом о помощи. На обычном листке бумаги красивым почерком сообщается о том, что в одной из квартир дома № 42 по Уральскому проспекту калечат людей и им требуется помощь. При этом формулировка иногда менялась.

Фотографию одной из таких записок в редакцию АН «Между строк» прислала тагильчанка Юлия, добавив, что нашла её в магазине сети «Магнит» на ГГМ. Неизвестный написал, что в доме по Уральскому проспекту «животные калечат людей». В воскресенье, 14 февраля, такую же записку нашла местная жительница Анна. Придя домой, женщина сообщила о находке в полицию.

«Выходя утром из продуктового магазина, я увидела записку с просьбой о помощи с указанием адреса. Она мне показалась крайне странной. Я её сфотографировала. По приходу домой я позвонила в полицию. Меня попросили сказать мой адрес и мой телефон. Через некоторое время приехал полицейский и рассказывает историю, что только за сегодня мы не первые. Эти записки разбрасываются вот уже длительное время по магазинам района», — рассказала тагильчанка Анна.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», предположительно, такие записки раскладывает по магазинам пожилая жительница указанного в записке дома. Она же направляет подобные сообщения в силовые структуры и пытается отправить письма с призывами о помощи почтой.