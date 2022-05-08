В Нижнем Тагиле полиция разыскивает мужчину, который украл у собутыльницы 100 тысяч рублей (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции разыскивают мужчину, который украл деньги из кошелька своей собутыльницы. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД РФ «Нижнетагильское», инцидент произошёл в баре, где 50-летняя потерпевшая и злоумышленник познакомились и решили выпить.

В ночь на 23 апреля в баре на проспекте Строителей, 27 женщина познакомилась с посетителем заведения и некоторое время распивала с ним алкоголь. Затем, когда они, по всей видимости, находились в состоянии алкогольного опьянения, мужчина покинул бар, забрав с собой сумку новой знакомой, где находились документы и кошелёк, в котором было 100 тысяч рублей наличными. Следом ушла и потерпевшая, не заметив пропажу. Около 3:00 злоумышленник вернулся в бар, достал из кошелька деньги, а кошелёк бросил под стол, что зафиксировали камеры видеонаблюдения в баре. Позже полицейские нашли документы женщины в районе железнодорожного вокзала.

По факту кражи в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Сотрудники уголовного розыска обращаются к тагильчанам, которым известен данный мужчина, с просьбой сообщить имеющуюся информацию в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону +7 (3435) 97-64-02.