В Нижнем Тагиле полиция разыскивает мужчину, которого избил водитель автобуса

Полицейские в Нижнем Тагиле разыскивают пожилого мужчину, которого вечером 13 июня избил водитель пассажирского автобуса № 50. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», личность водителя установлена в ходе проверки.

Напомним, конфликт произошёл на конечной остановке автобуса на проспекте Строителей. Водитель бил мужчину руками и ногами, при этом нецензурно выражался.

Сотрудники полиции просят очевидцев и мужчину, участвовавшего в конфликте, сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 47-71-02 или обратиться лично по адресу улица Красная, 10.