В Нижнем Тагиле водитель автобуса избил пожилого мужчину (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле водитель автобуса № 50 избил пожилого мужчину. Инцидент произошёл 13 июня на конечной остановке на проспекте Строителей. На кадрах, опубликованных в паблике во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил», видно, как мужчина обратился к водителю маршрутки, а тот в ответ начал материться, угрожать и наносить удары руками и ногами. По словам очевидцев, шофёр был настолько разъярён, что не обращал ни на кого внимания. Рядом находились дети, которые вынуждены были слушать нецензурную брань водителя автобуса. При этом причина конфликта осталась за кадром, поэтому непонятно, что сподвигло мужчину на агрессию.

Директор компании-перевозчика Максим Романов обещал ИА «Все новости» разобраться в ситуации и после этого дать комментарий. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» пояснили, что в полицию после инцидента обращений не было, но оперативники отдела № 18 организовали проверку по факту произошедшего.