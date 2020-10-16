В Нижнем Тагиле полиция по горячим следам задержала домушника (ВИДЕО)

Днём 15 октября в отдел полиции № 16 Нижнего Тагила поступило заявление от пенсионерки, которая сообщмла о краже личных вещей из дома. По славам женщины, неизвестный ей мужчина проник в её дом, расположенный по улице Челюскинцев, похитил сумку, в которой находилось около 400 рублей, пенсионное удостоверение, а так же сотовый телефон, лежащий на столе.

«Как оказалось, злоумышленник зашел в дом, в тот момент пока пенсионерка вышла набрать воду на колонку. Двери и ворота частного дома были открыты, чем и воспользовался мужчина. Он прошел в дом, увидел сумку и телефон, схватил все это и успел выйти из ворот. Возвращаясь обратно, пожилая женщина обратила внимание, что какой-то мужчина ходит возле ее ворот. Она обратилась к незнакомцу с вопросом, что он здесь делает, на что мужчина ответил, что проходил мимо. В этот момент женщина заметила, как у него из-за пазухи торчит сумка темно-синего цвета. Пенсионерка поняла, что это ее вещи. Мужчина пошел дальше, после этого престарелая женщина попыталась догнать злоумышленника и вернуть свою сумку, но похитителю удалось убежать», - рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По словам начальника уголовного розыска отдела полиции № 16 Егора Кузнецова, получив ориентировку на подозреваемого с камеры видеонаблюдения, расположенной на доме, оперативникам удалось в течение нескольких часов установить личность и задержать мужчину, причастного к совершению данного преступления. Им оказался 43-летний житель Дзержинского района, который ранее привлекался к уголовной 8 раз, как за имущественные преступления, так и за преступления против личности. В отделе полиции задержанный дал признательные показания в совершенном преступлении, добавив, что сумку он выбросил. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабёж, совершенный с незаконным проникновением в жилище». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.