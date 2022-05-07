В Нижнем Тагиле полиция нашла пару, которая украла деньги с чужой банковской карты

Сотрудники полиции Нижнего Тагила установили личности злоумышленников, которые воспользовались чужой банковской картой. Это пара, проживающая в Тагилстроевском районе.

Несколько дней назад в отдел полиции № 16 обратилась 33-летняя жительница Ленинского района, сообщив, что с её банковской карты похищено более 17 тысяч рублей. Она рассказала, что оформила кредитную карту около двух лет назад и пользовалась ею только через мобильное приложение, потому что саму карту давно потеряла. Но недавно потерпевшей пришло сообщение от банка, что карта заблокирована в связи с подозрительной активностью.

Узнать грабителей удалось после публикации в СМИ видео из магазина, где мужчина и женщина оплатили покупку с помощью украденной карты.

«Мужчина признался, что нашёл банковскую карту 21 апреля и решил ею воспользоваться в личных целях, расплачиваясь за покупки в продуктовых магазинах», — пояснили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Для мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Денежные средства он вернул пострадавшей полностью.