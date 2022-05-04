В Нижнем Тагиле полиция разыскивает двух подозреваемых в краже денег с банковской карты (ВИДЕО)

В ОП № 16 Нижнего Тагила обратилась 33-летняя жительница Ленинского района, сообщив, что с её банковской карты похищено более 17 тысяч рублей. Женщина пояснила, что около двух лет назад в одном из банков оформила кредитную карту и пользовалась ей через мобильное приложение, а саму карту давно потеряла. На днях ей поступило SMS-сообщение от банка о том, что данная карта заблокирована в связи с подозрительной активностью.

«Женщина обратилась в банк, где ей пояснили, что по карте происходят сомнительные операции и покупки, в связи с чем она заблокирована. При проверке информации о торговых точках, где совершались покупки путем расчёта данной картой, сотрудники полиции просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных в районе оптового рынка на ГГМ. Под подозрение попали мужчина и женщина, личности которых в настоящее время устанавливаются», — пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Сотрудники полиции просят откликнуться граждан, кому известна эта пара. Просьба ко всем, кто располагает такой информацией, обратиться в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону 8 (3435) 97-64-02.