В Нижнем Тагиле полиция накрыла подпольное казино, которое работало под видом майнинг-центра

Накануне вечером оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области при содействии тагильской полиции накрыли игорное заведение в Нижнем Тагиле. Оно работало на цокольном этаже здания на улице Юности под видом облачного майнинга криптовалют. По словам источника агентства новостей «Между строк» в силовых структурах, на «контрольную закупку» зашёл человек, который приобрёл игральную карту и получил инструкции от сотрудников заведения. После этого были проведены оперативные действия полиции.

По словам собеседника агентства, на место выезжал замначальника МУ МВД «Нижнетагильское» Вячеслав Шведчиков.

Сотрудники полиции изъяли 20 единиц электронного оборудования, опросили находившихся за игровыми автоматами игроков и персонал клуба.