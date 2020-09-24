В Нижнем Тагиле полиция накрыла оптовую базу по продаже контрафактных сигарет

В Нижнем Тагиле сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с активистами проекта «Народный контроль» «Единой России» выявили оптовую базу поддельной табачной продукции на улице Индустриальной. Об этом сообщают «Вечерние ведомости».

«На данной оптовой базе приобретали сигареты для реализации в своих небольших торговых точках бизнесмены из Нижнего Тагила, Алапаевска и прилегающих городов, небольших населённых пунктов. На складе обнаружено более 7800 пачек сигарет с поддельными акцизными марками, без марок либо с марками сопредельных государств», — сообщил координатор проекта по Свердловской области Дмитрий Чукреев.

Активист отметил, что в действиях предпринимателя, личность которого уже установлена, усматривается статья УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере».

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» считают, что комментарии по данному факту пока преждевременны до вынесения процессуального решения сотрудниками полиции.