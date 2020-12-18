В Нижнем Тагиле полиция изъяла около 25 тонн контрафактного алкоголя и табачных изделий

При проведении оперативных мероприятий полицейскими Нижнего Тагила были обнаружены два склада, в которых хранился алкоголь и около 1800 пачек табачной продукции. При этом спиртосодержащий товар был без акцизных марок или с поддельной маркировкой. В общей сложности с двух складов и припаркованного рядом автомобиля полицейские изъяли почти 25 тонн алкоголя.

Мужчина, который в это время находился на складе, пояснил оперативникам, что он является подсобным работником и никакого отношения к изъятой продукции не имеет. По данному факту сейчас проводится проверка, выясняется собственник складов и каналы реализации продукции.