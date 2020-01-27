В Нижнем Тагиле полиция ищет обманутых клиентов мебельного салона

В полиции Нижнего Тагила идёт расследование уголовного дела в отношении 43-летней местной жительницы, которая обвиняется по статье УК РФ «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба».

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», женщина с 2018 года принимала заказы на изготовление корпусной мебели на втором этаже ТЦ «Южный», где находился ещё один мебельный салон. В декабре салон мебели переехал в другое место, а «компаньонка», оставшись в арендованном до июня помещении, под прежней вывеской продолжила принимать заказы. Причём, как выяснили оперативники, на бланках заполняемых договоров ставила печать некоего общества с ограниченной ответственностью, которое находилось в стадии ликвидации.

«По словам самой подозреваемой, с января 2019 года у неё возникли финансовые трудности, появилась задолженность перед поставщиком, которую она пыталась погасить за счёт средств, поступаемых от новых заказчиков», — пояснили в полиции.

В настоящее время установлены четверо потерпевших, а общий ущерб составил 150 тысяч рублей.

Следствие не исключает, что есть и другие клиенты, которые не получили заказанную мебель. Сотрудники полиции просят возможных потерпевших обратиться с заявлением в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу: улица Островского, 7 или по телефону: 8 (3435) 97-60-02 либо на линию 02.