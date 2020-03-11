В Нижнем Тагиле полиция ищет молодую пару, которая на улице помогла беспомощному пенсионеру

Сотрудники полиции устанавливают личность девушки и молодого мужчины, которые оказали помощь пожилому человеку. Инцидент произошёл в ночь на 7 марта. По информации пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», около 2:30 в приёмный покой ЦГБ № 2 по улице Горошникова прохожими был доставлен мужчина с черепно-мозговой травмой. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что 67-летний пострадавший проживает в районе Старой Гальянки и связались с его родственниками.

Полицейские просят откликнуться граждан, оказавших помощь пожилому человеку, и позвонить в отдел полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: 8(3435)97-64-34 или 8(3435)97-64-02 для уточнения обстоятельств случившегося.