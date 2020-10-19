В Нижнем Тагиле полиция и общественники проверили кафетерий, на который жаловались жители Вагонки 

Полиция Нижнего Тагила и активисты «Народного контроля» проверили кафетерий «Дионис» на улице Зари, 33, на который пожаловались местные жители. В точке общепита провели проверочную закупку на предмет реализации контрафактного алкоголя, информация подтвердилась. В ходе осмотра помещений была обнаружена алкогольная продукция с признаками контрафакта, водка, вино, коньяк и чистый спирт в пятилитровых канистрах.

«Было изъято 56 бутылок водки, 4 бутылки вина, 6 пятилитровых бутылок спирта. В настоящее время в отношении предпринимателя проводится проверка, в результате которой будет принято решение о возбуждении административного дела», — рассказал активист проекта из Нижнего Тагила Илья Силяев.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что по данному мероприятию продолжается проверка.

Активисты «Народного контроля» напоминают, что в регионе работает онлайн-проект «Карта нарушений», где можно анонимно указать места правонарушений.