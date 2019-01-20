В Нижнем Тагиле полиция и МЧС перекрыли улицу Челюскинцев

Вечером 20 января оперативные службы Нижнего Тагила перекрыли улицу Челюскинцев и прилегающее к ней кольцо по Черноисточинскому шоссе. Как пояснили TagilCity.ru в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», спецслужбы проверяли поступившую к ним оперативную информацию.

«Ничего криминального не произошло», — сказала руководитель пресс-группы Элина Балуца.

По информации источника АН «Между строк» в правоохранительных органах, рядом со станцией туристов «Полюс», расположенной в доме № 61 по улице Челюскинцев, был обнаружен бесхозный старый чемодан. Находка опасности не представляла.