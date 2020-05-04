В Нижнем Тагиле полиция и ФСБ задержали лжеминёра

Полицейские Нижнего Тагила совместно с сотрудниками ФСБ по горячим следам установили личность и задержали лжеминёра, который днём 3 мая по телефону 112 сообщил о заложенной бомбе в здании Строительного техникума на проспекте Мира. На место были стянуты все оперативные службы города. Взрывное устройство обнаружено не было. Злоумышленником оказался 33-летний ранее судимый местный житель.

«Распространителем фейковых новостей оказался местный житель 1987 года рождения, проживающий недалеко от учебного заведения по улице Грибоедова, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Из исправительной колонии гражданин освободился в ноябре 2016 года, где отбывал наказание за кражу. Подозреваемого, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, сыщики взяли, что называется, “тёпленьким” в собственной квартире. Там же обнаружили и тот самый сотовый телефон, при помощи которого было совершено преступление. Вспомнить, почему такая глупая криминальная идея пришла в голову, он так и не смог, лишь испуганно пробормотал, что, мол, “зелёный змий” всему причина. Любитель телефонных развлечений помещён в изолятор временного содержания», — прокомментировал происшествие руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкции данной статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО.