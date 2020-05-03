В Нижнем Тагиле экстренные службы дважды выезжали на сообщения о минировании

Сегодня, 3 мая, экстренные службы Нижнего Тагила дважды были подняты по тревоге сообщениями о минировании. Первый вызов поступил в дежурную часть полиции в районе 12 часов дня, мужчина сообщил, что через 40 минут в Строительном техникуме на пр. Мира произойдёт взрыв. В это время в учебном заведении находился только сторож, поэтому массовой эвакуации не потребовалось. Прибывшие на место аварийно-спасательные службы не обнаружили следов минирования. Позже выяснилось, что ложный вызов поступил от пьяного горожанина, который пока не в состоянии пояснить мотив своего поступка, рассказал источник АН «Между строк» в правоохранительных органах.

Позже, в районе 14 часов, прохожие вызвали спасателей и полицию на улицу Фрунзе, где около торгового центра был обнаружен подозрительный чемодан. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили пустой бесхозный чемодан, затем по камерам системы «Безопасный город» проследили, что его оставил мужчина, приехавший на автомобиле. Тагильчанин дал объяснения сотрудникам полиции, что решил таким образом избавиться от ненужной вещи.