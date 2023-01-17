В Нижнем Тагиле полицейский спас пенсионера от телефонных мошенников

В Нижнем Тагиле участковый помешал мошенникам обмануть 66-летнего мужчину, который в отделении банка хотел снять все свои сбережения и перевести деньги на «безопасный счёт». Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», накануне в отделение полиции № 1 поступил звонок от сотрудницы банка, находящегося в посёлке Новоасбест. Девушка рассказала участковому, что к ним в офис обратился пожилой мужчина и требовал снять с карточки все деньги, при этом он разговаривал по смартфону и с кем-то советовался. У сотрудницы банка возникло подозрение, что пенсионера пытаются обмануть, поэтому она выдала мужчине лишь небольшую часть его сбережений, хотя он настаивал на всей сумме.

Прибывший на место инцидента участковый успокоил мужчину и попросил рассказать подробности ситуации. Пенсионер признался, что ему на мобильный телефон с неизвестного номера звонила девушка. Представившись следователем департамента МВД, она сказала, что мужчина находится в списке клиентов, с чьих номеров мошенники пытались похитить сбережения.

«Чтобы развеять сомнения о достоверности информации, пенсионеру через мессенджер поступило фото служебного удостоверения девушки, которая является якобы следователем. Затем она уверила мужчину, что именно сотрудники банка причастны к утечке данных клиентов, и настоятельно рекомендовала “оказать содействие в поимке недобросовестных работников”. Для этого надо было пойти в банк, снять все свои сбережения и как можно быстрее перевести на “безопасный счёт”, который ему назовут. В течение часа мужчину постоянно “держали на телефоне”, ему звонила то якобы следователь, то “сотрудник” службы безопасности Центробанка, постоянно давая инструкции о дальнейших действиях», — уточнили в полиции.

Полицейский объяснил жителю посёлка, что ни один сотрудник правоохранительных органов не может заранее узнать о преступлении, пока потерпевший не обратится с заявлением в органы внутренних дел. Кроме того, участковый напомнил, что всю официальную информацию по счетам нужно узнавать в отделении банка или по единому телефону горячей линии кредитного учреждения. Пенсионер признался, что не раз слышал о телефонных мошенниках, но не ожидал, что сам попадётся на их уловки.

Сотрудники полиции продолжают проводить беседы в организациях и учреждениях, где рассказывают о всевозможных современных методах, которыми пользуются аферисты, рекомендуют людям быть внимательнее и не отвечать на незнакомые номера.