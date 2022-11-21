В Нижнем Тагиле полицейские задержали жителя Вагонки, который украл у своего приятеля телевизор, 25 тысяч рублей и оформил на него кредит

В Нижнем Тагиле полицейские задержали 23-летнего жителя Вагонки, который украл у своего приятеля телевизор и 25 тысяч рублей. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», кража произошла в сентябре, когда задержанный проживал в квартире потерпевшего на Тагилстрое, пока тот был в отъезде.

Хозяин квартиры обнаружил пропажу сразу после возвращения из другого города домой. После случившегося мужчина выгнал недобросовестного приятеля, но всё же надеялся на то, что он вернёт украденное. Не дождавшись этого, пострадавший обратился в полицию с заявлением. Оперативники выяснили, что подозреваемый покинул город и организовали его поиски. Накануне им удалось узнать, что он вернулся в Нижний Тагил. Полицейские также установили, что злоумышленник, имея в распоряжении данные паспорта приятеля и его банковской карты, оформил на него кредит в микрофинансовой организации на сумму 9 тысяч рублей.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). У следствия имеются основания полагать, что молодой человек причастен к ряду других аналогичных преступлений, совершённых путём обмана», — уточнили в полиции.

Правоохранители просят всех, кто, возможно, пострадал от действий мошенника, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 19 по телефону +7 (3435) 97-69-32 или обратиться в отдел полиции по месту жительства.