В Нижнем Тагиле полицейские задержали жителей Центральной Азии по подозрению в сбыте более крупной партии героина

В Нижнем Тагиле сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативных мероприятий задержали выходцев из одной из стран Центральной Азии 19 и 25 лет, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское». Располагая информацией о подозрительном поведении, оперативники вели за мужчинами скрытое наблюдение. Подозреваемых задержали на выходе из квартиры на улице Пархоменко, которую они снимали посуточно.

В квартире в ходе осмотра полицейские совместно с прибывшими сотрудниками следственно-оперативной группы обнаружили и изъяли 6 больших свёртков с наркотическим веществом и 164 расфасованных свёртка, которые были перемотаны красной и зелёной изолентой.

На месте также были обнаружены весы и упаковочный материал. Всё указывало на причастность мужчин к распространению запрещённых веществ. Как выяснилось, эта партия предназначалась для сбыта в Нижнем Тагиле.

Выяснилось, что в середине июня, найдя привлекательное предложение по заработку через мессенджер, задержанные прибыли в Нижний Тагил. От них требовалось получать оптовые партии наркотика, а затем помещать их в тайники–закладки. За успешно проведённую работу, наниматель обещал наркокурьерам достойный заработок. В ходе задержания сотрудники нижнетагильской полиции изъяли более 300 грамм героина.

Следственным подразделением отдела полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждён ряд уголовных дел по фактам покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере. Подозреваемые заключены под стражу.