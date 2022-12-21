В Нижнем Тагиле полицейские задержали мужчину, который на ж/д вокзале похитил телефон у ребёнка   

Сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил задержали 57-летнего мужчину, который похитил мобильный телефон у 16-летней девочки на железнодорожном вокзале. Как уточнили АН «Между строк» в пресс-службе ведомства, с заявлением о краже обратилась мама несовершеннолетней, сумма ущерба составила около 24 тысяч рублей.

Похитителем оказался житель Красноуральска, который рассказал полицейским, что в тот день приехал на вокзал Нижнего Тагила, где ожидал «Ласточку» до Екатеринбурга. На Привокзальной площади он «нашёл» оставленный без присмотра смартфон, который продал за 3 тысячи рублей, а на вырученные деньги закупился алкоголем.

«Следователями Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “в” части 2 статьи 158 УК РФ (кража)», — уточнили в ведомстве.