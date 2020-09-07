В Нижнем Тагиле полицейские задержали дилера с крупной партией наркотиков

Полиция Нижнего Тагила задержала дилера с крупной партией наркотиков. В общей сложности правоохранители изъяли у 30-летнего мужчины порядка 650 граммов запрещённых веществ.

Как рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское», в августе этого года сотрудники ГИБДД заметили подозрительную машину, выезжавшую из лесного массива на трассу Екатеринбург — Серов. Инспекторы остановили водителя для проверки документов и увидели у него признаки опьянения. Мужчина заметно занервничал, тогда полицейские решили провести тщательный осмотр его автомобиля. В итоге в лежавшей в салоне куртке был обнаружен свёрток, перемотанный красной изолентой.

Инспекторы ДПС вызвали на место происшествия сотрудников подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Свёрток был изъят и отправлен на экспертизу. В нём находилось более 16 граммов мефедрона, который дилер приготовил для дальнейшего сбыта. Помимо этого, правоохранители установили, что мужчина успел сделать несколько закладок перед задержанием. Они также были изъяты при осмотре.

«В квартире по улице Черных, где проживает задержанный мужчина, был проведён обыск, в ходе которого оперативники обнаружили на стенке свёрток в такой же красной изоленте, что и в машине, а также пакетик с порошком. В сумке из-под ноутбука лежал большой пакет с кристаллическим веществом, а также электронные весы, ложки, контейнеры, упаковочные материалы: пакетики зип-лок, изолента, термоусадочные трубки», — рассказали в пресс-группе ведомства.

В общей сложности у ранее не судимого тагильчанина было изъято 650 граммов синтетических наркотических веществ, в основном мефедрон и метамфетамин. Также правоохранители изъяли большое количество банковских карт, на которые, по версии следствия, перечислялись денежные средства, поступившие от криминальной деятельности.

«Мужчина признался сотрудникам полиции, что попробовал наркотик около двух лет назад и с тех пор очень плотно “подсел” на сильнодействующую синтетику. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что задержанный около полугода занимается распространением зелья, получая возможность для личного потребления», — добавили в МВД.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по фактам покушения на сбыт и сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Обвиняемый находится под домашним арестом.

По данным МУ МВД России «Нижнетагильское», с начала 2020 года в Нижнем Тагиле было выявлено более 670 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в суды для рассмотрения направлено 299 расследованных уголовных дел, 47 человек привлечены к уголовной ответственности за сбыт запрещённых веществ. Из незаконного оборота изъято почти 9,5 килограмма наркотиков.