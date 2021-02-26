В Нижнем Тагиле полицейские разыскивают мужчину, который нарушил подписку о невыезде

Сотрудники полиции Нижнего Тагила разыскивают 46-летнего Михаила Анисимова, который скрылся, будучи под подпиской о невыезде. Мужчину подозревают в побоях и угрозах своей сожительнице. Уголовное дело было возбуждено 22 июня прошлого года.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», Анисимов и ранее был неоднократно судим. Сотрудники полиции проверили все возможные адреса его появления, опросили знакомых и родственников, но установить его местонахождение не удалось. Также мужчина не выходит на связь.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого мужчины, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435)97-64-02 или на линию 102.