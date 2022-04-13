В Нижнем Тагиле полицейские поймали серийного вора, который в марте украл iPhone 11 у фельдшера скорой помощи

В Нижнем Тагиле полицейские задержали подозреваемого в серии краж сотовых телефонов. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», мужчина может быть причастен к краже iPhone 11 у фельдшера скорой помощи в марте 2022 года. Злоумышленник был пойман с поличным на месте очередного преступления.

На след преступника оперативники вышли после анализа записей с камер видеонаблюдения, по которым они смогли определить приметы преступника: средний рост, возраст около 40 лет. Все преступления происходили по схожему сценарию: злоумышленник высматривал автомобили вблизи мест разгрузки у торговых точек, из которых воровал мобильные телефоны. Полицейские решили проверить подходящего под ориентировку ранее судимого 39-летнего жителя Дзержинского района, который освободился из тюрьмы в 2019 году, установив за ним слежку.

Преступника удалось задержать во время очередного преступления, несмотря на попытки скрыться. В данный момент установлена его причастность к 11 преступным эпизодам. Также установлены места сбыта похищенного имущества, часть из которого уже удалось изъять.

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