Появилось видео кражи iPhone 11 у фельдшера скорой помощи в Нижнем Тагиле 

В Нижнем Тагиле на камеры видеонаблюдения попал неизвестный, который накануне украл из автомобиля скорой помощи iPhone 11. На записи видно, как мужчина средних лет подходит к машине бригады медиков и крадёт телефон, который лежит сверху на панели приборов.

Кража телефона произошла утром 1 марта, когда бригада находилась на выезде. Пациенту стало плохо на улице, и его нужно было транспортировать на носилках, поэтому водитель скорой помощи отошёл, чтобы помочь. Машина в этот момент оставалась открытой. Хозяйка написала заявление о краже телефона в полицию.