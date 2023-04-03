В Нижнем Тагиле полицейские нашли водителя, едва не сбившего девушку на пешеходном переходе. Оказалось, что у лихача нет прав на управление автомобилем

В Нижнем Тагиле госавтоинспекторы разыскали водителя на чёрном Mercedes-Benz, который едва не сбил девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В тот день, 30 марта, лихач на кроссовере мчался по дороге на улице Юности. В последний момент иномарка резко свернула в сторону, вылетела на встречную полосу и поехала дальше. Аварии удалось избежать. При этом пешеход даже не испугалась опасной ситуации и пошла дальше, как ни в чём ни бывало.

Этот инцидент попал на видео, которое опубликовали в пабликах во «ВКонтакте». В ГИБДД разыскали водителя. Им оказался 34-летний мужчина без прав на управление легковым автомобилем.

«Водитель сотрудникам правопорядка пояснил, что имеет устойчивые навыки управления автомобилем. Девушку-пешехода он увидел в последний момент: вывернув руль, он смог избежать наезда», — рассказали ИА «Все новости» в ГИБДД.

В госавтоинспекции отметили, что теперь на водителя заведут сразу несколько протоколов за нарушения правил дорожного движения — езду без прав, непредоставление преимущества пешеходу и за выезд на встречную полосу.