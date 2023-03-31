«Как утюг прошла. Даже не моргнула». В Нижнем Тагиле на Вагонке автолихач едва не сбил девушку на пешеходном переходе

Накануне, 30 марта, в Нижнем Тагиле на улице Юности водитель на чёрном Mercedes едва не сбил девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Очевидцы засняли на видео опасный момент и поделились записью в сообществе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

«Автохаму удалось уйти на встречку, разъехались. Но последствия были бы иные, намного печальнее, случись это в тот же час пик, например. Думаю, все вздрогнули, кроме едва не пострадавшей девушки, которая "как утюг прошла", даже не моргнула. Очень надеюсь, что сотрудники правопорядка обратят внимание на этого лихача и привлекут его по всей строгости к ответу. Не слишком ли часто в городе стали сбивать пешеходов?» — комментирует подписчик паблика.

На записи видно, как водитель иномарки мчится по дороге. В это время на проезжую часть выходит девушка с телефоном в руке. В последний момент машина увернулась, вылетела на встречную полосу и поехала дальше. Аварии удалось избежать. При этом пешеход отреагировала спокойно: девушка осмотрелась по сторонам и перешла дорогу, как ни в чём ни бывало. Подписчики паблика отмечают, что видели этого лихача на дороге и заметили, что он не первый раз нарушает правила безопасной езды.

«Этот же мерин 30 марта на красный на улице Юности всех объехал по встречке через двойную сплошную и встал на середине дороги. Пропустил поток и поехал. Для него, видимо, светофоров и пешеходных не существует. Как в NFS», — комментирует Надежда Драгина.