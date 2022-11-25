В Нижнем Тагиле полицейские нашли мужчину, который на АЗС избил женщину

В Нижнем Тагиле полиция нашла мужчину, который в начале ноября избил женщину на заправке «Уралконтрактнефть» по улице Космонавтов. Установить личность нападавшего стражам порядка удалось благодаря комментариям в соцсетях и общению с очевидцами инцидента. Дебоширом оказался местный 29-летний житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности, а также за совершение грабежа.

«Накануне стражи порядка привлекали его к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте. Отклики неравнодушных граждан помогли участковым установить нарушителя. Он уже допрошен, дал признательные показания, правда утверждает, что не помнит, что произошло, так как был сильно пьян», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Проверка по данному инциденту продолжается, по её результатам будет принято обоснованное процессуальное решение.