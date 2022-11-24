В Нижнем Тагиле неизвестный мужчина без причины избил автоледи на заправке (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле на заправке «Уралконтрактнефть» по улице Космонавтов неизвестный мужчина два раза ударил в лицо кулаками женщину. Как рассказала АН «Между строк» дочь пострадавшей, инцидент произошёл в начале ноября. Заявление в полицию написано, ушиб в больнице зафиксирован. Дочь пострадавшей уточнила, что они с мамой не знают, что могло стать причиной внезапного рукоприкладства со стороны незнакомца.

«Пьяный незнакомец ударил мою маму без причины. Она даже ни разу не видела этого мужчину, не запомнила, как он выглядит», — уточнила АН «Между строк» тагильчанка.

Видеозапись инцидента попала в социальные сети. На записи зафиксировано, как мужчина нервно разговаривает со своей знакомой, ходит по заправке. Затем она уводит его под руку, но незнакомец замечает припаркованную машину и подходит к автоледи, которая собирается заправлять свою иномарку. В этот момент женщина стоит неподалёку и ждёт своего спутника, а тот в свою очередь избивает потерпевшую, нанося ей два удара в лицо. После чего агрессивный мужчина направляется к знакомой и они, не оборачиваясь, уходят.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» подтвердили, что в отделе полиции № 16 проводится проверка по заявлению потерпевшей.

«Участковые уполномоченные проводят проверку и устанавливают личность мужчины. Просьба к тагильчанам, опознавшим этого человека, сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции по телефону +7 (3435) 97-64-02», — уточнили в ведомстве.