В Нижнем Тагиле полицейские накрыли наркопритон на Вые (ФОТО, ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле полицейские накрыли наркопритон, который находился в квартире одного из домов на улице Фрунзе. В ходе операции был задержан 30-летний хозяин жилища и его «гости».

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в полицию поступило сообщение, что по указанному адресу регулярно собираются наркозависимые граждане. Правоохранители установили наблюдение за квартирой. Хозяина помещения и троих его гостей задержали на лестничной клетке. В это время из квартиры вышли ещё два человека, чтобы посмотреть, что происходит в подъезде. Они также были задержаны.

«В жилище сотрудники следственно-оперативной группы при понятых обнаружили и изъяли полимерный пакет и фольгированный свёрток с порошкообразным белым веществом, бумажные свёртки с веществом растительного происхождения тёмного цвета, рулон фольги. На столе в центре комнаты, среди многочисленных окурков, полицейские обнаружили атрибуты, свидетельствующие о факте употребления наркотических веществ: трубки, шприцы и фольгу со следами нагара. Также при осмотре квартиры были обнаружены несколько юбилейных медалей ко Дню Победы, большое количество сотовых телефонов и ключей», — пояснили в ведомстве.

Исследование показало, что в пакетиках и свёртках находилось 0,3 грамма мефедрона и почти столько же спайса.

Помимо хозяина квартиры, всего были задержаны пять человек, четверо из них ранее уже имели проблемы с законом. Результаты медосвидетельствования подтвердили, что все задержанные граждане находились в состоянии наркотического опьянения. В отношении них были составлены административные протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ. В отношении владельца жилья было возбуждено уголовное за организацию либо содержание притона для потребления наркотических средств. До суда подозреваемый мужчина останется под подпиской о невыезде.