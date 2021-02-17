В Нижнем Тагиле покажут текстильные произведения обладательницы звания «Мастер года» 

В Музее быта и ремёсел горнозаводского населения на Тагильской, 26 на этой неделе начнёт работу выставка «Лоскуток к лоскутку» (0+) мастера по текстилю, научного сотрудника музея-заповедника Ольги Бастриковой. Зрители увидят около 30 работ, большинство которых выполнены в технике лоскутного шитья.

Ольга Бастрикова — известная тагильская мастерица, участница городских, областных и всероссийских выставок по декоративно-прикладному искусству. В 2019 году она стала победителем городской выставки-конкурса Худояровых в номинации «Художественная обработка текстиля».

Лоскутное шитьё, или пэчворк, — вид рукоделия, в котором по принципу мозаики из небольших кусочков ткани сшивается цельное изделие, объясняют в музее. Ремесло зародилось в Англии в конце XVII — начале XVIII века. В Россию пэчворк пришёл позднее, поскольку до середины XVIII века все ткани в нашей стране изготавливались вручную на ткацких станках.

«В наше время простой бытовой навык превратился в настоящее искусство. Творчество Ольги Александровны Бастриковой — яркий тому пример. Такие домашние и уютные лоскутные одеяла и покрывала, столовые салфетки и прихватки и даже почтовые открытки и визитки, выполненные в технике лоскутного шитья, представлены на выставке, приуроченной к Международному дню пэчворка, который ежегодно отмечается в третью субботу марта», — говорят в музее-заповеднике.

Открытие выставки состоится 18 февраля в 16:00. Она проработает в Музее быта и ремесёл горнозаводского населения до середины апреля.