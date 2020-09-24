В Нижнем Тагиле показали двор, на реконструкцию которого потратили 44 млн рублей

В огромном дворе на Вые, объединяющем дома № 50, 52, 54, 56 на улице Верхняя Черепанова и № 37, 41, 45, 47 и 51 на улице Выйской сегодня важное событие — впервые за долгие годы здесь появилась детская площадка с современными горками, качелями, спортивным оборудованием и специальная площадка для маломобильных граждан. Территорию площадью более 22 тысяч кв. метров благоустроили в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», на все работы было выделено более 44 млн рублей.

«Площадь озеленения составляет 10 тысяч кв. метров. Высажено было более 1600 кустарников и 81 деревце. Также построено 8 игровых площадок и 1 площадка для маломобильных групп со специальным безопасным резиновым покрытием. Мы рады за жителей этих дворов и поздравляем их с праздником», — рассказал заместитель начальника «Уралстройкомплекса» Юрий Фёдоров.

На праздник двора пришли все жители близлежащих домов.

Тагильчане вспоминают, что ещё три года назад здесь были старые и травмоопасные горки, кривые карусели, местами не было ни тротуара, ни асфальтированной дороги.

«Я живу здесь всю жизнь, и сколько себя помню — всё было старое, разваливавшееся. Страшно было на качелях качаться. Когда у меня появился ребёнок, всё мечтала, чтобы хоть у него было где поиграть. И вот теперь я спокойна: ребёнок может и на качелях, каруселях качаться, может на турниках подтягиваться. А главное, всё яркое и качественное», — рассказала местная жительница Анастасия.