В Нижнем Тагиле показали двор, на реконструкцию которого потратили 44 млн рублей

В огромном дворе на Вые, объединяющем дома № 50, 52, 54, 56 на улице Верхняя Черепанова и № 37, 41, 45, 47 и 51 на улице Выйской сегодня важное событие — впервые за долгие годы здесь появилась детская площадка с современными горками, качелями, спортивным оборудованием и специальная площадка для маломобильных граждан. Территорию площадью более 22 тысяч кв. метров благоустроили в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», на все работы было выделено более 44 млн рублей.
«Площадь озеленения составляет 10 тысяч кв. метров. Высажено было более 1600 кустарников и 81 деревце. Также построено 8 игровых площадок и 1 площадка для маломобильных групп со специальным безопасным резиновым покрытием. Мы рады за жителей этих дворов и поздравляем их с праздником», — рассказал заместитель начальника «Уралстройкомплекса» Юрий Фёдоров.
На праздник двора пришли все жители близлежащих домов.
Тагильчане вспоминают, что ещё три года назад здесь были старые и травмоопасные горки, кривые карусели, местами не было ни тротуара, ни асфальтированной дороги.
«Я живу здесь всю жизнь, и сколько себя помню — всё было старое, разваливавшееся. Страшно было на качелях качаться. Когда у меня появился ребёнок, всё мечтала, чтобы хоть у него было где поиграть. И вот теперь я спокойна: ребёнок может и на качелях, каруселях качаться, может на турниках подтягиваться. А главное, всё яркое и качественное», — рассказала местная жительница Анастасия.
«У нас в принципе такой подход, что мы не заходим в один двор, смысла в этом никакого нет. Мы заходим сразу на большую территорию, чтобы облагородить сразу всё. Сейчас мы сделали практически всю улицу. Три большие дворовые территории за два года от начала до конца привели в хорошее состояние», — говорит глава города Владислав Пинаев.