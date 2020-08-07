В Нижнем Тагиле похолодает и станет дождливо

В эти выходные в Свердловской области и Нижнем Тагиле продут дожди и похолодает до +15... +19 градусов. Погоду испортит атмосферный фронт, который движется на Средний Урал с европейской части страны.

В субботу и воскресенье прогнозируются дожди и понижение температуры. С 10 по 14 августа по ночам термометры будут показывать +9... +16 градусов. Днём воздух прогреется до +14... +19 градусов, сообщает Свердловский гидрометцентр.

К середине следующей недели циклон покинет Урал и дожди закончатся.