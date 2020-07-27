В Нижнем Тагиле погоня инспекторов ГИБДД за наркоманом попала на видео

Вечером 21 июля экипаж ГИБДД остановил на плотине Демидовского завода автомобиль для проверки документов. Но внимание инспекторов ДПС привлёк не столько водитель, сколько пассажир транспортного средства. Полицейские заметили неадекватное поведение молодого человека и попросили мужчину выйти из автомобиля. Как видно на видеозаписи с камер наблюдения «Сетей Тагила», после непродолжительного раз говора с инспекторами пассажир резко срывается с места, перебегает проезжую часть и выкидывает чёрную сумку в воду. За ним вдогонку бросаются оба полицейских, но сразу догнать злоумышленника у сотрудников ГИБДД не получается.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», пассажиром автомобиля-такси оказался 26-летний местный житель, который ранее уже привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков. Сотрудникам полиции удалось не только догнать и задержать «спринтера», но и выловить из воды его сумку. В ней оказалось несколько сотовых телефонов.