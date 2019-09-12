В Нижнем Тагиле подвели итоги областного этапа конкурса «Славим человека труда» среди сварщиков 

Сегодня в Центре подготовки персонала «ЕВРАЗ-УРАЛ» состоялся областной этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший сварщик». 11 специалистов предприятий Свердловской области продемонстрировали знания теории и соревновались на практике: выполняли сложные сварные соединения в вертикальном и горизонтальном положениях.

В Нижний Тагил на областной этап конкурса приехали сварщики Первоуральского новотрубного завода, Серовского завода ферросплавов и Серовского трубного завода, Синарского трубного завода, ЕВРАЗ КГОК, ЕВРАЗ НТМК, корпорации «ВСМПО-АВИСМА», Каменск-Уральского завода ОЦМ, ООО «Механо-литейный завод», ООО «Инжиниринг Строительство Обслуживание», АО «Уралэлектромедь». Многие из них — призёры профконкурсов разных уровней, некоторые участвуют в таких соревнованиях впервые.

Перед тем как приступить к практической части, участникам предстояло ответить на 30 вопросов тестового задания. По словам председателя жюри конкурса главного сварщика ЕВРАЗ НТМК Веры Тагильцевой, вопросы посвящены общим темам сварки, эксплуатации сварочного оборудования. И ответы на них сварщики должны знать на отлично.

«В этом году мы впервые проводим конкурс по полуавтоматической сварке, до этого проводили по ручной дуговой. Сварщики должны будут заварить два образца в разных пространственных положениях. Задания нашего конкурса и критерии оценки подведены к уровню WorldSkills. Сегодня на конкурсе много молодых сварщиков, для них это серьёзный опыт соревновательной борьбы, они приобретут для себя новые знания, прочувствуют конкурсную обстановку», — считает Вера Тагильцева.

Первым с тестовым заданием справился электрогазосварщик доменного цеха ЕВРАЗ НТМК Александр Ложков. Александру 26 лет, последние шесть лет он трудится на НТМК.



Александр Ложков



«Конкурс — это азарт, хочется знать, что ты лучше, круче. Победы поднимают самооценку, заставляют расти профессионально. А это всегда пригодится в работе. Я работаю в доменном цехе, и к качеству сварочных соединений там достаточно серьёзные требования. Сварщик — достойная мужская профессия, к тому же достаточно востребованная. В свете новых технологий, развития этой отрасли работать становится всё интереснее. Я люблю свою профессию, она не только мне деньги приносит, но и удовольствие. Это и моё хобби. Мои друзья, знакомые, родственники уже знают, к кому обращаться», — говорит Александр Ложков.

Перед началом практической части конкурса участникам напомнили, что как на предприятии, так и на профессиональном соревновании главное — это безопасность. Поэтому жюри строго следило не только за наличием дефектов в сварных швах, но и за нарушениями техники безопасности.

По итогам двух этапов конкурса сварщиков лучшим стал тагильчанин Александр Ложков. Второе место досталось Сергею Вафину с Северского трубного завода, третье — Владиславу Иохину с Синарского трубного завода. Все трое отправятся защищать честь Свердловской области на конкурс «Славим человека труда!» по УрФО.

Добавим, конкурсы «Славим человека труда!» проходят при поддержке губернатора Евгения Куйвашева с 2011 года по разным компетенциям. Как отмечают организаторы конкурса, профессия сварщика входит в 50 наиболее востребованных профессий в стране.