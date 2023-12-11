В Нижнем Тагиле подвели итоги литературного конкурса «Серая Шейка»

В Нижнем Тагиле в Центральной городской библиотеке были подведены итоги XVIII открытого литературного конкурса «Серая Шейка», посвящённого Д. Н. Мамину-Сибиряку. Всего на конкурс было представлено 650 работ от 368 участников.

Обладателем Гран-при стал автор из Челябинска Артём Медников за свою работу о первой учительнице музыки «Парное молоко». В номинации «Литературное творчество» победителями стали екатеринбуржцы Софья Дмитриева с рассказом «Огонёк» и Сергей Неугодников с рассказом «Капитан тайги» и стихами «Времена года».

Сюжет телестудии «Супер100ТВ» о спектакле «Серая Шейка» в Нижнетагильском театре кукол признан лучшим в номинации «Медиатворчество». Авторы работы — Михаил Ерёмин, Кира Спорыхина, Мария Алексеева.

В номинации «Немного найдётся таких уголков на Руси…» в 2023 году могли участвовать взрослые и дети. Рассказы, сказки, легенды о своём родном крае присылали все желающие. Среди взрослых участников в этом году победила Ольга Рыбкина со сказкой «Привет с Камчатки! или Семейство домашних вулканов», а рассказ «Тайна древнего шамана» Марии Четверговой был признан лучшим среди детских работ.

Главный приз за стихи «Интровертная сыроежка», «Умные утки», «Сова и туман» получила Марьям Аверина из города Энгельса в номинации «Художественные произведения о детях и для детей».

В онлайн-голосовании, которое шло в течение месяца на сайте Центральной городской библиотеки», больше всего голосов набрал мультфильм «Секреты Лисьей горы» воспитанников нижнетагильского детского сада Алексея Горского, Ульяны Прокопьевой и Василисы Волосниковой, также отмечены работы Виктории Красновой и Рахили Шмелевой.