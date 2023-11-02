В Нижнем Тагиле стартовало голосование за участников литературного конкурса «Серая Шейка»

В Нижнем Тагиле на сайте Центральной городской библиотеки стартовало голосование за участников XVIII городского открытого конкурса литературного творчества «Серая Шейка». В этом году на конкурс было представлено 650 работ от 360 участников.

После народного голосования оценивать конкурсантов будет профессиональное жюри. В его состав вошли автор идеи конкурса Юрий Исупов, писатель Яков Разливинский, журналисты Сергей Лошкин, Елена Дроздова, Виктор Зайцев, Людмила Погодина, Наталья Новикова. В этом году к ним присоединятся молодые тагильские литераторы Оксана Исупова и Мария Фанга. Кроме того, своё согласие поработать в жюри конкурса дала историк, публицист, автор биографического исследования «Дмитрий Мамин-Сибиряк», вышедшего в серии «Жизнь замечательных уральцев», Наталья Паэгле.

Лидеров конкурса определят путём суммирования полученных баллов. Награждение победителей состоится 8 декабря в зале Центральной городской библиотеки. Посмотреть церемонию смогут не только тагильчане, но и жители других городов на видеоплатформе учреждения.