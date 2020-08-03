В Нижнем Тагиле подросток попал в больницу после падения на игровой площадке в парке «Народный»

В Нижнем Тагиле 13-летний подросток получил травмы на игровой площадке в парке «Народный». Мальчика с родителями направили в больницу Екатеринбурга. Инцидент произошёл в воскресенье, 2 августа, сообщает паблик «Нижний Тагил LIVE» во «ВКонтакте».

АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что в полицию сообщение о случившемся поступило от бригады скорой помощи около 15 часов.

«Сейчас подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции № 16 проводит проверку, выясняет обстоятельства случившегося. Мальчик рассказал родителям, что упал со второго этажа на одной из площадок. Родителей пока допросить не удалось, они находятся в Екатеринбурге вместе с ребёнком. Мальчику сегодня исполнилось 14 лет», — рассказали в ведомстве.

Пока точно неизвестно, с какой именно игровой площадки упал подросток, от этого зависит и круг ответственных за содержание оборудования лиц. Все обстоятельства инцидента правоохранители выяснят во время проверки.