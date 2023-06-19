В Нижнем Тагиле подросток на питбайке устроил ДТП и покалечил пассажирку

В минувшую субботу в Нижнем Тагиле подростки опрокинулись на питбайке. ДТП произошло 17 июня в 18:00 на улице Бирюзовой у дома № 1. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, в тот вечер 16-летний водитель без прав на мотоцикле Kayo, следуя со стороны улицы Днепровской в сторону улицы Щорса, не справился с управлением, потерял равновесие и упал.

В результате аварии 16-летняя пассажирка с ушибами руки и ноги была доставлена в Детскую ГБ, после оказания помощи отпущена домой. На месте инцидента госавтоинспекторы провели осмотр, опросили очевидцев и разыскали несовершеннолетнего нарушителя. В разговоре с полицейским молодой человек пояснил, что испугался аварии и сразу уехал с места ДТП в гараж, где выпил пиво. Медосвидетельствование показало, что подросток был пьян. Пострадавшая рассказала инспекторам, что сама попросила знакомого прокатить её на питбайке, при этом у обоих подростков отсутствовали мотошлемы и защитная экипировка.

В отношении подростка-водителя составлены административные материалы по ст. 12.27 ч. 3 КоАП (употребление алкоголя до освидетельствования при ДТП), ст. 12.7 ч. 1 КоАП РФ (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления), ст. 12.6 КоАП РФ (управление питбайком без мотошлема). Сейчас по факту аварии проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП.

В ГИБДД напомнили, что родителям необходимо контролировать досуг своих детей, особенно в летнее время. Управлять мототранспортом разрешается с 16 лет, но только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории. За нарушение этих правил предусмотрен административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Помимо этого, во время движения на водителе и пассажире обязательно должны быть мотошлем и защитная экипировка.

«За употребление алкоголя до освидетельствования при ДТП водитель лишается права управления на срок от 1,5 до 2 лет, а также уплачивает штраф в размере 30 тысяч рублей», — напомнили в ведомстве.