В Нижнем Тагиле подросток камнями разбил окно электрички 

Сотрудники Линейного отдела МВД на станции Нижний Тагил раскрыли правонарушение, совершённое несовершеннолетним. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ведомства, в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что при подъезде к станции Монзино электропоезда сообщением Екатеринбург — Нижний Тагил его обкидали камнями и в одном из вагонов разбили боковое стекло.

«Раскрыть это правонарушение помог сотрудник охранного предприятия, который работал в электропоезде. Мужчина услышал треск разбитого стекла, выглянул в окно и увидел несовершеннолетнего на ярко-зелёном спортивном велосипеде, который с насыпи уезжал вниз к коллективным садам. Именно благодаря внимательности мужчины сотрудникам транспортной полиции удалось найти тот самый велосипед и установить нарушителя», — пояснили в полиции.

Хулиганом оказался учащийся 6-го класса школы села Николо-Павловское. С ребёнком и его родителями сотрудники транспортной полиции провели профилактическую беседу. Законных представителей подростка полицейские привлекли к административной ответственности по статье КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».