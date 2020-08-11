В Нижнем Тагиле подростки устроили дворовый чилаут и терроризируют жителей многоквартирного дома (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле жильцы пятиэтажки на улице Зари, 47 не могут найти управу на компанию подростков. С начала этого лета молодёжь со всего района начала собираться на пустыре под окнами дома, где организовала себе дворовый чилаут. Ни беседы с жильцами, ни визиты нарядов полиции не принесли результата.

«Крики и громкая музыка могут продолжаться до поздней ночи, — говорит жительница дома Лидия. — Людям никакого покоя от них нет. Мы уже и сами с ними разговаривали, и полицию вызывали — бесполезно. Сначала они тусили на старом бетонном теннисном столе, который уже почти развалился. Я написала обращение в “Городской контроль” с просьбой демонтировать это сооружение, мне пришёл ответ, что моё пожелание выполнено, но стол как стоял, так и стоит до сих пор».

Когда все цивилизованные способы были исчерпаны, жильцы дома испачкали бетонную конструкцию смесью солидола и машинного масла, но молодёжь нашла выход — застелила поверхность картонными коробками. Позже подростки постепенно перебрались в ближайшие кусты, где поставили импровизированные скамейки, стулья и стол.

Заместитель главы Дзержинского района Дмитрий Камешков пояснил АН «Между строк», что в системе «Городской контроль» произошла ошибка и вопрос с бетонным столом на самом деле не решён.