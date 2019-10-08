В Нижнем Тагиле подростки украли из ресторана ящик для пожертвований фонда «Живи, малыш», но были наказаны сверстниками на улице (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле группа подростков украла из ресторана «Инжир» по улице Газетной ящик для пожертвований благотворительного фонда «Живи, малыш». Как рассказали в самом ресторане, 21 сентября в заведение пришли три молодых человека, один из них пошёл в туалет, второй отвлекал работницу гардероба, а третий тем временем снял коробку, которая находилась у входа.

«Когда гардеробщица поняла, что что-то не так, то вышла из своей двери, тем самым спугнула их, и они выбежали из ресторана. Мы тут же вызвали полицию. Хостес выбежала за ними и увидела, что воришек поймали другие ребята», — рассказала директор заведения.

Одного из них удалось поймать ещё в туалете, двое других выбежали на улицу, но их остановили подростки, гулявшие неподалёку, отобрали коробку и решили наказать сверстников за проступок.

Среди задержанных воришек оказался юноша 15 лет, который состоит на учёте в ПДН за самовольные уходы из дома. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 (кража).