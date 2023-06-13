В Нижнем Тагиле подростки на вазовской «пятёрке» устроили гонки с экипажем ДПС (ВИДЕО)

На минувшей неделе в Нижнем Тагиле на Вагонке автоинспекторы пытались догнать вазовскую «классику», ехавшую с превышением скорости. Инцидент произошёл 5 июня. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, внимание дорожных полицейских привлёк отечественный автомобиль ВАЗ-2105. Применив громкоговорители, инспекторы потребовали остановить машину. По информации очевидцев, за рулём легковушки был подросток, а всего в машине сидело пятеро молодых, предположительно несовершеннолетних, людей. Как сообщил подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил», в попытках оторваться от сотрудников ГИБДД лихач выехал на встречную полосу и пролетел на красный свет, едва не сбив пешеходов. Момент погони попал на видеорегистратор одного из участников дорожного движения.

«Применив звуковую и световую сигнализацию, патрульный автомобиль проследовал за нарушителем. Осуществляя движение по Ленинградскому проспекту, улице Зари, автомобиль проследовал далее через гаражный комплекс, где ему удалось скрыться», — уточнили в ГИБДД.

Сейчас в полиции по данному факту проводится проверка.

«Полицейские начали погоню, они неоднократно подавали спецсигналы, чтобы водитель остановился, но он продолжал их игнорировать. Машина была битком набита малолетками — в салоне было пять подростков! Эти отбитые на голову малолетки, пытаясь оторваться от преследовавших их сотрудников ДПС, выехали на встречку и пролетели на красный свет, едва не сбив людей прямо на пешеходном переходе. Машины умчались дальше в сторону площади Танкостроителей», — делится подписчик паблика.