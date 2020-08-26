В Нижнем Тагиле подросткам запретили посещать кальянные

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление, вносящее изменения в предыдущую редакцию нормативного акта о перечне мест, где «нахождение детей может причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию». Теперь подросткам до 18 лет запрещено посещать объекты, которые предназначены для реализации и употребления не только табачной продукции, но и электронных систем доставки никотина, устройств для нагревания табака, кальянов, вейпов (в том числе с применением табачных смесей) и электронных сигарет.

Согласно статье 39 КоАП Свердловской области, данное правонарушение влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, на юридических лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

Также данное постановление расширило перечень мест, где нахождение детей запрещено без сопровождения взрослых в ночное время (с 23:00 до 6:00 с 1 мая по 30 сентября и с 22:00 до 6:00 с 1 октября по 30 апреля).