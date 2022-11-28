В Нижнем Тагиле подорожает такси

В Нижнем Тагиле агрегатор Яндекс Такси принял решение о плавном повышении стоимости тарифов. Для сравнения: базовая цена поездки 3 км и продолжительностью 8 минут в «Экономе» подорожала на 5 рублей и теперь составляет 98 рублей. Данное решение о корректировке тарифов приняли после обсуждений с ключевыми таксопарками. Об этом сообщили ИА «Все новости» в пресс-службе компании.

«По итогам обсуждений с ключевыми таксопарками было принято решение о корректировке тарифов. Это поможет партнёрам улучшить экономику поездок и таким образом частично компенсировать рост расходов на обслуживание автомобиля. Корректировка тарифов будет плавной, чтобы спрос на поездки не упал, заказов не стало меньше и заработок водителей не сократился. Кроме того, корректировка тарифов позволит привлечь в систему больше водителей, и, как следствие, повышающий коэффициент во время высокого спроса будет срабатывать реже», — рассказали в пресс-службе Яндекс Такси.

Кроме того, уже повысился тариф в Екатеринбурге, где раньше поездка длиной 7 км и продолжительностью 17 минут могла стоить 171 рубль в «Экономе», а теперь её стоимость увеличилась до 183 рублей, об этом рассказали в e1.ru. Как уточнили в Яндекс Такси, изменение тарифов необходимо для компенсации роста расходов на обслуживание автомобиля.

Напомним, что повышение тарифов коснулись не только передвижения на такси, но и оплаты услуг ЖКХ. Ранее правительство РФ сообщило о проведении досрочной индексации тарифов жилищно-коммунальных услуг — вместо июня 2023 года повышение цен произойдёт с 1 декабря 2022 года. Предельный уровень индексации не превысит 9%.