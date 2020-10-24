В Нижнем Тагиле под суд пойдут наркодилеры, пытавшиеся сбыть более полкилограмма наркотиков

В Нижнем Тагиле под суд пойдут двое мужчин, которые с января этого года пытались сбыть более полкилограмма героина. Сейчас прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и передала материалы в суд.

По версии следствия, в январе 57-летний мужчина, недавно освободившись из тюрьмы, где отбывал наказание за аналогичное преступление, приобрёл у одного местного 43-летнего дилера 22,5 грамма героина. После сделки покупатель предложил сбывать наркотики вместе, добавив, что он бы мог искать «распространителей».

В феврале обвиняемый передал заранее расфасованное наркотическое средство одному из соучастников преступления, чтобы тот нашёл покупателей. Однако, сбыть героин мужчинам не удалось, их задержали сотрудники УНК ГУ МВД России, обнаружив при них наркотики массой 17,56 и 4,94 грамм.

«Несмотря на задержание своих подельников, 57-летний обвиняемый в начале марта 2020 года незаконно приобрёл наркотическое средство – героин, общей массой не менее 503,5 грамм, который поместил в салон своего автомобиля “Lada Granta” с целью последующего незаконного сбыта. Однако 6 марта обвиняемый был задержан на 118 км. дороги Екатеринбург – Серов», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ленинского района.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Им вменяют дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.