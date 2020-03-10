В Нижнем Тагиле под красными флагами прошёл экомитинг с политическими лозунгами

9 марта в Комсомольском сквере прошёл экологический митинг, организованный нижнетагильской ячейкой КПРФ. Планировалось, что спикеры обсудят проблему водоснабжения Нижнего Тагила, работу цинкового завода и «мусорную» реформу, но выступающие больше внимания в своих речах уделяли политической составляющей вопроса. С импровизированной сцены звучала не только информация о состоянии дел с Черноисточинским прудом, повышенных тарифах на вывоз ТКО, но и политические лозунги с требованием отправить в отставку главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

По неофициальным данным, митинг посетили около 150 человек.