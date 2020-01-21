В Нижнем Тагиле почётные ветераны уже более 10 лет не могут добиться повышения ежемесячных пособий

Группа ветеранов Ленинского района обратилась к мэру Владиславу Пинаеву и спикеру гордумы Вадиму Раудштейну с просьбой проиндексировать ежемесячные выплаты для почётных ветеранов Нижнего Тагила. Сегодня их в городе 67 человек. Ежемесячно каждый из них получает по 2 тысячи рублей. Сумма выплаты была утверждена ещё в ноябре 2009 года и с тех пор ни разу не индексировалась. Уже не первый год ветераны просят чиновников поднять размер пособия хотя бы до 3 тысяч рублей. Но в администрации им отказывают из-за нехватки финансовых средств. При этом дополнительные деньги тагильчанам, по их же словам, нужны не для себя, а на осуществление ветеранской деятельности, в том числе посещение лежачих жителей города.

«Известно, что эти неравнодушные люди много делают для родного города, своих ветеранских организаций и простых ветеранов. В частности, мы участвуем в наведении чистоты на улицах и в своих дворах; митингах, посвящённых знаменательным датам в истории нашей страны, во всех городских мероприятиях; ухаживаем за могилами павших воинов; занимаемся патриотическим воспитанием подрастающего поколения», — говорится в обращении.

На выплаты 67 почётным ветеранам в год тратится 1,6 млн рублей. Если выплаты увеличить до 3 тысяч рублей, выйдет 2,4 млн рублей.

На днях болезненный вопрос рассмотрели на заседании думской комиссии по соцполитике. Чиновники сообщили, что в бюджете Нижнего Тагила на 2020 год расходы на повышение размера вознаграждения не предусмотрены. Также были высказаны опасения по поводу того, что после индексации одних муниципальных выплат в мэрию с аналогичной просьбой могут обратиться представители других социальных категорий.

«На территории Нижнего Тагила гражданам оказывается 13 мер муниципальной поддержки на общую сумму порядка 19 млн рублей в год. Учитывая значимость каждой из выплат, рассмотрение вопроса об индексации может касаться либо всех выплат, либо большей их части во избежание социальной напряжённости», — говорится в официальном ответе администрации на запрос председателя гордумы Вадима Раудштейна.

Чиновники пообещали, что возможность индексации муниципальных выплат будет рассмотрена в рамках подготовки к празднованию 300-летия Нижнего Тагила. Председатель думской комиссии по соцполитике Руслан Юсупов решил взять вопрос под личный контроль. Он и другие члены коллегиального органа попросили главу города Владислава Пинаева предусмотреть денежные средства для увеличения сумм выплат при формировании бюджета на 2021 год.

«Председатель организации ветеранов Ленинского района Анатолий Комаров, выступая на комиссии, пояснил причину обращения: “Ветераны много делают для родного города и полагающиеся им выплаты тратят на общественную деятельность. Навещаем, к примеру, ветерана на дому, неудобно без гостинца прийти”», — отметили в пресс-службе НТГД.

Спикер НТГД Вадим Раудштейн предложил ввести специальные коэффициенты, которые позволят ежегодно увеличивать размеры муниципальных выплат на небольшие суммы.

«Это будет гарантией социальной справедливости, — отметил спикер гордумы, — чтобы заслуженным людям не приходилось периодически обращаться с такими просьбами. Тогда всё будет в системе».

Осенью 2019 года депутаты Нижнетагильской гордумы, напомним, присвоили звание «Почётный ветеран» пятерым жителям города. Ими стали: 87-летний экс-инженер химзавода «Планта» Александра Подобед, 61-летняя работница торговли Людмила Абрамова и 76-летняя Надежда Комарова, проработавшая почти 44 года на мебельных предприятиях Нижнего Тагила. Совет ветеранов санатория «Руш» выдвинул 70-летнего заслуженного врача РФ Михаила Князева, ЕВРАЗ НТМК — 80-летнего Валерия Овчинникова, трудившегося замдиректора коксохимического производства по кадрам.