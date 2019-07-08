В Нижнем Тагиле «Почта России» проверяет связи клиентов с Ираном и КНДР

В Нижнем Тагиле клиентов, которые хотят совершить денежный перевод или отправить посылку на «Почте России», просят заполнить анкету об источниках заработка и связях с Ираном и КНДР, пишет ИА «Все новости». Фотографию анкеты во «ВКонтакте» опубликовал житель Нижнего Тагила Дмитрий Винокуров.

«"Почта России" опрашивает жителей нашей области… Сегодня попросили заполнить анкету в моём почтовом отделении. А вы говорите, что наши спецслужбы плохо работают. Да они даже по субботам террористов ищут», — написал Винокуров.

В анкете, выдаваемой в почтовых отделениях, просят указать, являются ли они или их родственники иностранными либо российскими публичными должностными лицами, раскрыть сведения о финансовом положении, есть ли у жителей регистрация, место жительства и банковский счёт в одной из этих стран.

В «Почте России» заявили, что такая анкета предлагается клиентам согласно федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», а также согласно приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу.

«Оператор почтовой связи уполномочен попросить заполнить анкету клиента и лист опроса при приеме и выплате почтового перевода денежных средств, при приеме регистрируемого почтового отправления с объявленной ценностью и наложенным платежом, при приеме платежа на сумму, равную или превышающую 15 тыс. рублей. Данная информация размещена во всех отделениях почтовой связи на информационных стендах», — сказали в пресс-службе организации.

Отмечается, что если клиент откажется заполнять анкету, то сотрудники почты могут отказать ему в получении услуги.